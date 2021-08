Cannizzaro e il selfie con il Vigile del Fuoco la cui immagine è diventata virale: “grazie a loro, eroi senza maschera e mantello”

16 Agosto 2021 13:14

Il deputato reggino Francesco Cannizzaro ha scattato un selfie con Fortunato, il Vigile del Fuoco la cui foto nei giorni scorsi è diventata virale

La sua immagine è diventata virale: lui, a bordo strada, esausto per gli enormi e continui sforzi senza soste in queste settimane difficili per Reggio e per la Calabria, invasa dagli incendi. Il deputato reggino Francesco Cannizzaro ha scattato un selfie con Fortunato, il Vigile del Fuoco la cui foto è diventata simbolo di un corpo ricco di eroi.

E proprio “Caffè con un eroe” scrive Cannizzaro su Facebook per presentare la foto scattata, a cui allega un breve pensiero: “il piacere di offrire il caffè ad un figlio dell’Aspromonte diventato simbolo della tenacia di un Corpo che ha qualcosa di SPECIALE! La foto di Fortunato esausto in servizio è diventata VIRALE. È un volontario precario (come molti purtroppo), uno dei tantissimi pompieri stra-impegnati nel DISASTRO ambientale voluto da gente senza scrupoli. Un caffè non è nulla, è solo un simbolo per dire GRAZIE a lui e, ATTRAVESO DI LUI, A TUTTI I VIGILI del FUOCO ITALIANI, eroi senza maschera e mantello, pronti ad enormi sacrifici per tutelare gli altri!”.