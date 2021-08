Veronica Maya è ormai una “reggina Doc”: su Instagram i tramonti sullo Stretto e il libro di Scopelliti [FOTO]

10 Agosto 2021 08:59

Veronica Maya si trova in Calabria tra lavoro e relax, Reggio è diventata la sua seconda casa

Reggio Calabria ti resta nel cuore, c’è poco da fare. Lo ha capito bene anche Veronica Maya che, come avviene da tanti anni, è tornata in riva allo Stretto per presentare l’evento ‘I Tesori del Mediterraneo’. Si tratta di una vera e propria tradizione per la meravigliosa conduttrice televisiva, che può definirsi una “reggina Doc”. Il gelato sul Lungomare Falcomatà, i tramonti con la Sicilia di fronte e tra le Instagram Stories ieri è comparso anche il libro dell’ex Sindaco Giuseppe Scopelliti. Insomma, tanto relax ed una ferma certezza: Reggio Calabria è la seconda casa di Veronica Maya e le porte per lei saranno sempre aperte.