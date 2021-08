Venetico, grande attesa per l’evento “Libri sotto le stelle”

12 Agosto 2021 12:08

Venetico l’evento si svolgerà questa sera presso la villa comunale

Si svolgerà questa sera, 12 agosto alle ore 21:30 presso la villa comunale a Venetico, la prima edizione dell’evento “Libri sotto le stelle”. Un talk show letterario ideato e condotto dal giornalista Giovanni Remigare in collaborazione con Anymore Onlus e con il patrocinio del Comune di Venetico.

Due poltrone, un giornalista e cinque libri da presentare, per una serata dedicata alla cultura e al confronto letterario su alcuni temi sempre attuali, il tutto accompagnato dal piacevole intrattenimento musicale di tre straordinari artisti della FabFable: Giusimaria Mandanici, Claudia Rizzo e Bonny.

A presentare l’evento sarà Giovanni Remigare, con lui si alterneranno sul palco le autrici dei libri protagonisti della serata: Marica d’Amico e Faburama Ceesay (Welcome Direzione Sud!), Valentina Ilacqua (La Bussola), Simona Morace (Duecento giorni di tempesta), Donatella Manna (Sotto le stelle anche i bulli), Ester Isaja (Talmente diversi).

Interverranno anche: il Presidente dell’ Anymore Onlus Antonio Spignolo per far conoscere al pubblico le attività dell’associazione e i progetti in fase di sviluppo e Cecilia Coletta grafica e protagonista con le sue spettacolari creazioni artistiche sicule targate C.Co Art & Graphic.