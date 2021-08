5 Agosto 2021 22:51

Traversata dello Stretto: ottenuta la storicizzazione dell’evento. Svolta storica per l’evento sportivo più atteso dalla città di Villa San Giovanni e dall’intera Area dello Stretto

Arriva in occasione della 57^ edizione della Traversata dello Stretto un risultato molto atteso ed importante per la città di Villa San Giovanni e per l’intera Area Metropolitana ossia la valorizzazione e storicizzazione dell’evento a seguito di delibera, con proposta votata all’unanimità, da parte del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria. L’evento sportivo di caratura internazionale, il più atteso dell’anno in città e che ha come protagonista indiscusso lo Stretto di Messina, può adesso contare su una marcia in più. La valorizzazione infatti porta con sé tutta una serie di vantaggi a cominciare da una dotazione finanziaria annuale dedicata che la Città Metropolitana di Reggio Calabria riserverà annualmente all’evento per sostenere in modo strutturale la crescita, il miglioramento continuo e lo sviluppo della caratteristica manifestazione che annualmente, nel mese di agosto, richiama in riva allo Stretto atleti ed appassionati delle gare di nuoto in acque libere provenienti da tutta Italia nonché media ed emittenti di tutto il mondo. I notevoli risultati raggiunti dalla competizione nel corso delle varie edizioni in termini di partecipazione agonistica e di rilevanza sportiva e turistica, come testimonia il sold out di tutte le strutture ricettive villesi in questi giorni, non potranno che progredire nei prossimi anni. In secondo luogo, la storicizzazione della Traversata da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria, riconosce per la prima volta la centralità e la valenza oltrechè sportiva anche culturale e turistica di questo grande evento nel panorama metropolitano, regionale e nazionale.

Villa San Giovanni in Azione non può che accogliere favorevolmente tutte queste iniziative istituzionali in grado di aiutare e sostenere eventi che possano innescare virtuosi processi socio-economici destinati ad aumentare il livello della qualità della vita della popolazione locale e di favorire lo sviluppo di nuove attività economiche, incrementando l’azione di marketing territoriale attraverso la promozione delle bellezze del territorio e della storicità delle tradizioni sportive pluridecennali. Per questo ringraziamo l’ASD Centro Nuoto Sub Villa che ogni anno mette in moto una pregevole macchina organizzativa fatta di passione e volontari, il Sindaco Metropolitano avv. Giuseppe Falcomatà per aver sposato fin da subito il progetto della storicizzazione dell’evento ed il Consigliere Metropolitano delegato allo Sport, al Marketing Territoriale ed all’Area Integrata dello Stretto, nonché Responsabile Organizzativo di Calabria in Azione, avv. Carmelo Versace per il suo incessante impegno nel concretizzare e portare a termine l’iter, a pochi mesi dal suo insediamento. Villa San Giovanni in Azione solleciterà e supporterrà ancora, come fatto tenacemente in questi mesi per la storicizzazione della Traversata, le istituzioni metropolitane affinché un processo di valorizzazione dell’evento possa essere intrapreso anche da parte della Città Metropolitana di Messina, grazie all’interlocuzione avviata dal consigliere Versace al fine di costruire una solida realtà di Area Integrata dello Stretto, che affondi le sue radici non solo sulla Mobilità, ma anche sullo Sport ed il Turismo.