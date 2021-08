Roccaforte, dichiarato lo stato di calamità naturale: annullate le feste patronali

12 Agosto 2021 09:08

Festeggiamenti in onore della Madonna dell’Assunta (15 agosto) e di San Rocco (16 agosto)

A seguito della Delibera di Giunta Comunale, che per la vastità degli incendi sviluppatasi nel territorio del Comune di Roccaforte del Greco, ha deliberato la “dichiarazione di stato di calamità naturale”. In considerazione dei gravissimi danni che i roghi stanno arrecando all’intero territorio comunale, “VENGONO ANNULLATE tutte le attività già programmate dall’Amministrazione Comunale di Roccaforte del Greco per i festeggiamenti in onore della Madonna dell’Assunta (15 agosto) e di San Rocco (16 agosto)”. Lo riporta una nota stampa del Comune a firma del Sindaco Domenico Penna.