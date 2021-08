Reggio Calabria, feroce protesta a Condera: cittadini senz’acqua bloccano la strada, l’Assessore Albanese prova a spiegare ma viene circondato. Intervengono i Carabinieri [FOTO E VIDEO]

13 Agosto 2021 11:41

“Scendiamo in strada perché abbiamo una dignità, malati di tumore e anziani hanno bisogno dell’acqua. Così non si può vivere, andremo avanti ad oltranza”: è questo il sentimento dei cittadini di Condera, il rischio è le tensioni aumentano

“Acqua o guerra”, è questo lo striscione con il quale sono scesi in strada i cittadini di Condera, quartiere nella zona nord di Reggio Calabria. L’acqua nei rubinetti delle abitazioni manca da quasi un mese, con le alte temperature di questi giorni vivere è ovviamente impossibile. La tensione è salita alle stelle così per protesta i residenti hanno deciso di bloccare con alcune pedale di legno Via Reggio campi II tronco, nei pressi dell’ufficio Postale. Intervenuti per riportare la calma gli Assessori Comunali Giovanni Muraca e Rocco Albanese: quest’ultimo in modo particolare, come si può vedere dal video (primo link allegato all’articolo), nel tentativo di spiegare la situazione, è stato circondato dai cittadini. “Avevano promesso che l’acqua ci sarebbe stata almeno la mattina, ma invece anche oggi non scende una goccia neppure negli appartamenti situati nei piani bassi – commenta una donna – . Qui ci sono bambini, anziani, gente malata che non può rinunciare ad un bene primario come l’acqua. Scendiamo in strada perché abbiamo una dignità, le Istituzioni devono dirci la verità. Da questa via non si passa finché non avremo acqua all’interno delle nostre case!”.

Carenza idrica, Reggio Respira protesta a Condera: “si trovi la soluzione, altrimenti non ci muoviamo da qui”

Questa mattina alle prime luci dell’alba, i residenti di Condera ed il comitato cittadino Reggio Respira sono scesi in strada per manifestare il dissenso per quanto riguarda la scadente gestione da parte della giunta comunale, in merito alla questione idrica che da settimane sta mettendo in ginocchio la Città Metropolitana ed i suoi dintorni. La provincia di Reggio Calabria, che in queste ore si trova già ad affrontare un disastro ambientale di enorme entità come quello dell’incendio che sta divorando il Parco Nazionale dell’Aspromonte, si trova anche ad affrontare l’emergenza idrica. “Da fine giugno l’acqua ha iniziato a scarseggiare e da due settimane la giunta ne ha cessato completamente l’erogazione, creando molti disagi alle famiglie, alle attività ed alle strutture alberghiere, peraltro già pesantemente affossate portando i turisti a disdire le loro prenotazioni. Sono momenti concitati quelli che si stanno vivendo a Condera in queste ore, dove i manifestanti nonostante il rischio di multe fino ad € 4000,00 annunciano che il blocco stradale durerà ad oltranza, fino a quando l’assessore e la giunta non arriveranno sul posto con la soluzione al problema”, si legge nella nota.