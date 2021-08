Reggio Calabria: premi Rhegium Julii 2021, ecco la rosa dei finalisti

4 Agosto 2021 10:32

Sono in corso di svolgimento i lavori delle Commissioni designate per l’esame delle opere partecipanti alla 53° edizione del Premio Rhegium Julii inedito per la poesia inedita (sezione intitolata ad Ernesto Puzzanghera), per la silloge (sezione intitolata a Gilda Trisolini) e racconto (sezione intitolata ad Emilio Argiroffi). La commissione per le sezioni poesia inedita e silloge presieduta dal Presidente del Circolo Pino Bova e composta da Benedetta Borrata, Maria Florinda Minniti ed Elio Stellitano ha già definito il quadro dei finalisti alla edizione 2021. Si contenderanno la palma del primo premio per la poesia inedita: Carmelo Consoli (Firenze), Vittorio di Ruocco (Pontecagnano), Rita Imperatori (Perugia), Mimma Licastro (Reggio Calabria), Renzo Piccoli (Bologna), Caterina Silipo (Reggio Calabria), Giovanni Suraci (Reggio Calabria), Francesco Tassone (Reggio Calabria). Al vincitore di questa sezione andrà un premio di 500 euro, la targa e il diploma. Per la silloge la medesima Commissione ha selezionato la seguente rosa di finalisti: Andrea Audino (Reggio Calabria), Vincenzo Filardo (Reggio Calabria), Giancarlo Interlandi (Acitrezza), Lucia Lo Bianco (Palermo), Maurizio Maisano (Reggio Calabria), Annamaria Milici (Reggio Calabria), Mirella Putortì (Reggio Calabria) Rosa Tuccio (Satriano), Giovanna Vizzari (Reggio Calabria). Al vincitore di questa sezione sarà pubblicata l’intera silloge. Infine la Commissione presieduta dal già Dirigente scolastico Franco Cernuto e composta da Teresa Scordino, Rosaria Surace e Ilda Tripodi ha definito la rosa dei finalisti alla sezione racconto. Ecco i risultati: Francesco Donato (Reggio Calabria), Antonino Falcomatà (Reggio Calabria), Domenico Loddo (Motta San Giovanni), Giuseppa Prestipino (Messina), Giuseppe Raineri (Bergamo), Daniela Scuncia (Reggio Calabria). Anche al vincitore di questa sezione andrà un premio di € 500 oltre la targa e il diploma.

La cerimonia di consegna dei premi è prevista per lunedì 30 agosto, alle ore 21.00, presso il Circolo “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria, alla presenza delle autorità locali. Nel corso della serata saranno consegnati due premi speciali Una vita per la Cultura intitolati a Giuseppe Casile. I premi di quest’anno saranno assegnati al Prof. Domenico Minuto e allo storico Don Antonino Denisi. La cerimonia sarà conclusa dalla consegna di riconoscimenti alla Dirigente scolastica Marisa Monterosso del Liceo scientifico “Alessandro Volta”, alle docenti Giovanna Monorchio, Antonella Laganà, Giuseppa Iraci Sareri ed ai tre gruppi di studenti che hanno concorso alla stesura di tre tesine sul poeta Lorenzo Calogero. Come sempre non mancherà l’intrattenimento musicale che chiude ogni cerimonia di consegna dei premi.