Reggio Calabria, per tutta l’estate bisogna restare carichi: Powerbank in regalo da WindTre Villa Comunale, ecco come ottenerlo

2 Agosto 2021 13:20

Sottoscrivendo l’abbonamento con WindTre presso lo store situato nei pressi della Villa Comunale di Reggio Calabria è possibile anche avere con la promozione un cellulare Oppo A54

L’estate significa vacanze, e le vacanze sono sinonimo di relax. Dimenticate la necessità di trovare una presa per il caricabatteria del cellulare, con WindTre Villa Comunale restate sempre carichi e privi di preoccupazione. Presso lo store di Reggio Calabria, situato sul Corso Garibaldi nei pressi di Piazza Sant’Agostino, è infatti possibile ricevere in regalo un ottimo Powerbank da 4000mAh. Come? Ottenerlo è semplice, ma soprattutto è molto conveniente! Sottoscrivendo l’abbonamento con WindTre, esclusivamente presso il negozio sopramenzionato, al costo di €12,99 è possibile ottenere un cellulare Oppo A54 (dotato di processore Qualcomm 5G SoC e connessione 5G ultra veloce) con in più una fantastica promozione per la propria scheda: minuti illimitati per la chiamate e 50 giga per la connessione internet. Insomma, tanti dettagli fantastici per gli abbonati, una certezza per coloro che si apprestano ad andare in ferie e non vogliono avere alcun tipo di stress. Una promozione da non lasciarsi assolutamente scappare, ma va precisato un aspetto: le forniture del Powerbank sono a numero limitato, quindi il consiglio è di non attendere troppo.

Per maggiori dettagli recarsi allo store di Corso Giuseppe Garibaldi, 489 (altezza Villa Comunale), oppure chiamare al numero 0965189 3379.

Articolo pubbliredazionale