Reggio Calabria, tutti i dettagli su “Festa di Madonna 2021”: tornano concerti e fuochi d’artificio, niente giostre e bancarelle per le norme anti-Covid

11 Agosto 2021 15:50

Feste Mariane a Reggio Calabria, il delegato ai Grandi Eventi Mario Cardia: “Scelte condivise con Comitato Feste”

La giunta comunale, su proposta del consigliere delegato alle Feste Mariane, Mario Cardia, ha approvato le linee di indirizzo per l’organizzazione dei festeggiamenti civili in onore della Madonna della Consolazione a Reggio Calabria. Tra l’11 ed il 14 settembre, considerati i protocolli e le disposizioni anti-Covid, saranno previste esclusivamente le luminarie in piazza Duomo e presso la Basilica dell’Eremo; uno show pirotecnico a largo del Lido Comunale; due concerti di rilievo nazionale in piazza del Popolo; spettacoli, eventi, mostre ed iniziative culturali da realizzare presso l’Arena dello Stretto, Piazza Castello, Piazza Italia, Corso Garibaldi, Piazza Camagna, Lungomare “Italo Falcomatà”, Waterfront ed Isola pedonale Lungomare.

“Nonostante le difficoltà del momento dettate dalla pandemia – ha spiegato il consigliere Mario Cardia – insieme ai componenti del Comitato Feste abbiamo ritenuto importante allestire un cartellone che, in qualche modo, fosse utile a distendere un clima già provato dall’impossibilità di svolgere la processione ed i tradizionali mercati delle bancarelle e delle giostre. Nel giro di pochi giorni, l’amministrazione pubblicherà i bandi per raccogliere le proposte di promoter ed associazioni interessati a condividere questo percorso di normalizzazione e cauto ritorno alla normalità”.

“Due saranno i concerti di rilevanza nazionale in Piazza del Popolo – ha spiegato Cardia – ed una serie di micro e macro eventi legati alla storia, alla cultura ed alla tradizione delle feste mariane occuperanno i luoghi di interesse della città e simbolo delle celebrazioni in onore di Maria Santissima Consolazione. I classici fuochi d’artificio, poi, faranno calare il sipario sulla festa. Insomma, nel rispetto delle misure anti Coronavirus, proveremo a non far mancare il calore e l’attaccamento ad uno dei momenti più importanti dell’anno per ogni reggino”.

“Anche in questa circostanza – ha concluso Mario Cardia – di fondamentale importanza si è rivelato il supporto della Città Metropolitana che, con un grande impegno, consentirà di programmare e realizzare la migliore offerta possibile per allietare le serate settembrine tanto care all’intera popolazione del comprensorio metropolitano“.