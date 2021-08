12 Agosto 2021 01:35

Reggio Calabria, nessun ferito per miracolo nei pressi del monumento ai Caduti dove pochi minuti fa un grosso ramo di un albero secolare si è spezzato ed è finito sul marciapiede della via Marina alta

Tragedia sfiorata nella notte sul Lungomare di Reggio Calabria e precisamente in via Marina alta dove pochi minuti fa, nei pressi del monumento ai caduti, si è spezzato ed è piombato sul marciapiede, un grosso ramo di uno dei ficus secolari del “chilometro più bello d’Italia”. Soltanto per puro caso nel momento del crollo non c’erano passanti sul posto. Lambite le auto in sosta.