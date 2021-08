Reggio Calabria, la “Scassata” di Cesare ha “scassato”! Lunga fila nel weekend per il nuovo gusto gelato [VIDEO]

2 Agosto 2021 14:02

Il nuovo gusto è disponibile presso la Gelateria Cesare solo da pochi giorni, ma i reggini non hanno perso tempo e si sono affrettati a gustarlo

Lunga fila presso la Gelateria Cesare di Reggio Calabria per il nuovo gusto “Scassata Reggina”. Nel weekend i reggini si sono recati presso il noto chioschetto verde situato all’inizio del Lungomare Falcomatà per assaggiare la novità del maestro Davide Destefano. Il gelato è dal gusto unico, galvanizzato dalla ricotta di pecora che si sposa perfettamente con una variegatura di marzapane arricchito da un elegante crumble al cannolo. Per concludere, immancabile una nota del nostro Bergamotto di Reggio Calabria, che è quasi impercettibile al gusto, ma esalta enormemente il sapore degli altri ingredienti. Dai numeri degli ultimi giorni, si può dire chiaramente che è stato un enorme successo. Soltanto feedback positivi sulla “Scassata Reggina”, che ha “scassato” nel vero senso della parola, con grande gioia anche per i turisti più golosi.

Articolo pubbliredazionale