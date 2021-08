Reggio Calabria, giovane si fa tatuare il Green Pass: “così è sempre con me, supera anche la prova del Codice QR” [VIDEO]

18 Agosto 2021 14:01

Scannerizzando il codice con l’App del Governo, il Green Pass viene accettato

Metti che devi entrare al ristorante, oppure fare qualche ora di palestra ed il cellulare si è scaricato. Con il Green Pass tatuato sul braccio non ci saranno di questi problemi. Ha risolto così la questione un giovane di Reggio Calabria che si è fatto tatuare dall’artista Gabriele Pellerone il disegno esatto della propria Certificazione Verde. “Abbiamo appena finito di disegnare un Green Pass in modo da tenerlo sempre con sé. E supera anche la prova del nove”, affermano nel video i due protagonisti. Infatti, scannerizzando il codice con l’App del Governo, il Green Pass viene accettato. Come si dice in questi casi, un tatuaggio davvero unico nel suo genere.