Reggina, l’affare Adjapong è andato in porto: il terzino completa la corsia destra

5 Agosto 2021 21:31

I dettagli dell’affare tra Reggina e Sassuolo per il classe ’98

Era in cima alla lista dei desideri del ds Massimo Taibi per completare la corsia di destra e finalmente il colpo è fatto. Dopo un lungo corteggiamento il terzino Claud Adjapong è adesso davvero vicino alla Reggina. Il calciatore del Sassuolo potrebbe diventare nelle prossime ore l’alternativa ad Ivan Lakicevic, l’intesa tra i due club è stata raggiunta sulla base del prestito con diritto di riscatto e obbligo in caso di promozione in Serie A. L’obiettivo dell’ex esterno della Nazionale Under 21 è quello di prendersi una rivincita dopo la sfortuna stagione vissuta a Lecce, dove si procurò la rottura del tendine di Achille. Si aspetta dunque soltanto l’ufficialità, poi il tecnico Alfredo Aglietti avrà a disposizione una nuova pedina, considerato anche Under 23, quindi da non considerare nel limite massimo di giocatori in rosa.