Green Pass, proteste in molte città italiane: a Torino in migliaia con cori e striscioni [FOTO]

5 Agosto 2021 23:01

Da Nord a Sud, in molte piazze i cittadini si sono riuniti al grido di “Libertà”

Grande manifestazione a Torino e in diverse città italiane dopo l’ufficialità dell’obbligo del Certificato Verde da esibire per svolgere diverse attività: “No al Green Pass, così ci uccidono definitivamente”, gridano migliaia di cittadini, tra donne, uomini e bambini, che questa sera si sono riuniti nella centrale piazza Castello, a poche ore dall’entrata in vigore delle nuove norme che prevedono per chi vuole entrare nei locali o partecipare a eventi sportivi e culturali il green pass. Molte le sigle protagoniste della protesta, tra cui imprenditori, Partite Iva e l’associazione Fieristi Italiani, oltre a qualche volto noto del Consiglio comunale, come la consigliera comunale 5Stelle Monica Amore. “Vogliamo informare la gente e portarli verso una scelta oggettiva, dare loro il mezzo per poter scegliere liberamente”, spiega Giampiero Alaimo, vicepresidente Apgo, l’associazione provinciale dei grossisti ortofrutticoli. “Con questo green pass hanno di nuovo annullato fiere: per noi significa che seimila famiglie sono senza lavoro e senza ristoro”, aggiunge Serena Tagliaferri presidente Associazione Fieristi italiani. Scene di protesta si sono viste anche ad Alessandria, Genova, Rimini, Treviso e Napoli.