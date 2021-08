Placanica: sabato l’inaugurazione della nuova linea bus da e per il santuario diocesano Nostra Signora dello Scoglio

5 Agosto 2021 10:01

Placanica: verrà inaugurata, ufficialmente, sabato sette agosto, la nuova linea bus, delle Autolinee Federico, autorizzata dalla Regione Calabria, da e per il santuario diocesano Nostra Signora dello Scoglio, fondato da Fratel Cosimo, oltre mezzo secolo fa

Verrà inaugurata, ufficialmente, sabato sette agosto, la nuova linea bus, delle Autolinee Federico, autorizzata dalla Regione Calabria, da e per il santuario diocesano Nostra Signora dello Scoglio, fondato da Fratel Cosimo, oltre mezzo secolo fa. Per l’occasione, il bus navetta, che partirà, alle ore 15:00 da Caulonia Marina (pensilina fermata bus di fronte alla stazione ferroviaria), trasporterà dei pellegrini d’eccezione. E’ prevista, infatti, la presenza, oltre che del vescovo, monsignor Francesco Oliva e del titolare dell’Autolinee Federico, anche: del Vicario del Prefetto di Reggio Calabria, degli esponenti delle varie forze dell’ordine sul territorio, del governatore e dell’assessore ai trasporti della Regione Calabria, del sindaco o suo delegato e del direttore generale della Città Metropolitana, del sindaco di Caulonia. Ad accogliere le autorità, presso il santuario diocesano, sarà Fratel Cosimo, assieme al rettore e al sindaco di Placanica, nel cui territorio, la rinomata opera ricade. Un momento storico, che evidenzia, finalmente, l’interesse delle istituzioni verso un luogo di elevata spiritualità, che rappresenta, anche, un’occasione di sviluppo per l’intera Calabria.