Giornate di clima torrido a Messina: ai servizi di assistenza sanitaria e di prevenzione per l’emergenza caldo [FOTO]

11 Agosto 2021 09:39

I consigli dell’Asp e del Comune di Messina per resistere al clima delle prossime giornate, che saranno più torride dell’estate: aperta h24 la Casa di Vincenzo e il Centro “Mai più Ultimi” per i senza fissa dimora

In considerazione dei bollettini meteo che prevedono per la settimana in corso un’ondata di calore africano, con temperature che arriveranno a 45 gradi al Sud, nell’ambito della campagna per la gestione dell’emergenza caldo, curata dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina in collaborazione con il Comune di Messina, nello specifico l’Assessorato alle Politiche Sociali, è attivo in via preventiva il Piano di emergenza caldo 2021 rivolto in modo particolare ai senza fissa dimora. Si è così stabilito, in collaborazione con la Messina Social City, di aprire h24 la Casa di Vincenzo e il Centro “Mai più Ultimi” con l’apertura dalle ore 9 alle 19, per offrire adeguata assistenza e tutelare le fasce più fragili e deboli della popolazione, in particolare i senza fissa dimora, che non avendo punti di riferimento stabili, possono invece trovare nei centri di ristoro creati appositamente luoghi di accoglienza con climatizzatori al fine di garantire temperature idonee ad affrontare le giornate particolarmente calde come queste.

La guida “ONDATE DI CALORE 2021” ai servizi di assistenza sanitaria e di prevenzione per le ondate di calore, fornisce un elenco di consigli utili per affrontare l’emergenza. In caso di malore è opportuno rivolgersi al proprio medico di famiglia che conosce la storia sanitaria del suo assistito; per un’emergenza di medio pericolo durante le ore notturne, chiamare la Guardia Medica, attiva anche nei giorni festivi dalle ore 20 alle 8; se sussiste una situazione di pericolo di vita contattare o fare contattare il servizio H24 del 118.

I Punti di Primo Intervento a Messina:

via Del Vespro (090-3653518);

Pistunina—S.S. 114 (090-3652042);

Le Guardie Mediche di Messina:

Cittadella della Salute (090-59606);

via Sacra Famiglia, 7 (090-2932510);

Porto Salvo (090-45077);

I Servizi Sociali a Messina:

Azienda Speciale Messina Social City (090-9488007);

Casa Serena (090-9226547);

Casa di Vincenzo (329-0697458);

Centro Mai più Ultimi, piazza Stazione;

Alloggi di Transito, villaggio Bisconte.

Consigli pratici per prevenire e affrontare i pericoli del caldo estivo

“In caso di improvvisa sensazione di caldo, debolezza, mal di testa, brividi, senso di svenimento, nausea, aumento della frequenza del polso, pressione bassa, in attesa dell’assistenza medica, si consiglia di trasportare la persona in un luogo fresco e ventilato; farla sdraiare con le gambe sollevate rispetto al corpo; raffreddare il corpo con spugnature di acqua fredda su polsi, fronte, inguine e collo; integrare i liquidi persi con acqua fresca e sali minerali; tenere sotto controllo la temperatura corporea. Se soli e costretti in casa, farsi contattare ogni giorno da un parente, da un vicino o da un servizio di assistenza sociale. La disidratazione è un grave rischio; è quindi consigliato bere spesso durante la giornata almeno 1 litro e mezzo d’acqua; evitare vino, birra, superalcolici, caffè e bibite ghiacciate; consumare pasti piccoli, freschi e leggeri con molta verdura e frutta; rendere il più fresco possibile l’ambiente in cui si vive, aprire le finestre dell’abitazione al mattino e abbassare le tapparelle; non uscire di casa nelle ore più calde, vestirsi con indumenti leggeri e di colore chiaro, usare un copricapo e occhiali scuri quando si esce; indossare vestiti comodi, leggeri e chiari di fibra naturale come lino e cotone; evitare fibre sintetiche che impediscono la traspirazione, come la lana; relativamente alle terapie abituali in corso, è raccomandato di non interromperle o modificarle di propria iniziativa”, si legge nel comunicato diramato dal Comune di Messina per tutelare la salute dei cittadini in vista del caldo estremo dei prossimi giorni.