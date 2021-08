Bomba dalla Spagna, salta il rinnovo di Messi con il Barcellona: il club catalano ne conferma il motivo

5 Agosto 2021 20:09

Lionel Messi non sarà più un calciatore del Barcellona: salta l’accordo sul rinnovo impedito da ostacoli finanziari e dal regolamento della Liga

L’anno scorso voleva andar via a tutti i costi ed è stato trattenuto praticamente con la forza. Quest’anno si era accordato sul rinnovo, con tanto di taglio dello stipendio spalmato su più anni, ma è stato costretto ad andarsene. Incredibile ma vero, Lionel Messi non sarà più un calciatore del Barcellona. Secondo quanto fa sapere il club catalano alla base del mancato rinnovo, nonostante l’accordo fra le parti che si dicono dispiaciute per l’impossibilità di proseguire insieme, ci sarebbero le difficoltà economiche del Barcellona che mal si sposano con le stringenti regole della Liga. Il club catalano sarebbe dovuto andare incontro ad un forte ridimensionamento.

Il Barcellona lo spiega in un comunicato ufficiale: “nonostante il club e Lionel Messi abbiano raggiunto un accordo e nonostante ci fosse la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare un nuovo contratto, ciò non può accadere a causa di ostacoli finanziari e strutturali (regolamento della Liga spagnola). Messi non resterà all’FC Barcelona. Entrambe le parti sono profondamente dispiaciute che i desideri del giocatore e del club alla fine non vengano esauditi“.