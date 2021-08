Paralimpiadi di Tokyo, arriva il 10° oro per l’Italia! Carlotta Gilli regina del nuoto: oro nei 200 misti, 5ª medaglia personale

30 Agosto 2021 13:05

Carlotta Gilli regala la 10ª medaglia d’oro all’Italia: la nuotatrice italiana domina i 200 misti SM13 e conquista la sua 5ª medaglia personale, 2 sono del metallo più prezioso

Neanche il tempo di festeggiare il secondo oro della tigre Arjola Trimi nei 100 stile libero che arriva subito un’altra gioia per l’Italia. Le medaglie d’oro delle Paralimpiadi di Tokyo diventano 10 grazie all’ennesima straordinaria prova di Carlotta Gilli nelle acque dell’Aquatic Center di Tokyo. La nuotatrice italiana stacca le avversarie con grande facilità e si va a prendere l’oro con tanto di record del mondo in 2.21.44! Alle sue spalle (ampiamente alle sue spalle!) l’americana Colleen Young (2.26.80) e l’uzbeka Toshpulatova (2.27.92). Per Carlotta Gilli è la 5ª medaglia personale della sua fantastica Paralimpiade che vanta 1 oro nei 100 farfalla, 2 argenti nei 100 dorso e nei 400 stile libero e 1 bronzo nei 50 stile libero.