Palermo: rinvenuta marijuana all’interno di un pacco presso un’azienda di Carini

11 Agosto 2021 10:55

I Finanzieri della Tenenza di Carini, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 disposti dal Comando Provinciale di Palermo, hanno eseguito un controllo presso un’azienda sita in Carini (PA), operante nel settore del trasporto conto terzi di merci su strada, rinvenendo un pacco contenente 100 grammi di marijuana.

In particolare, le Fiamme Gialle durante l’attività ispettiva negli uffici e nel magazzino notavano un pacco di medie dimensioni rientrato nei locali aziendali per mancata consegna da Termini Imerese (PA) in quanto il destinatario è risultato sconosciuto, circostanza che ha destato sospetti nei militari operanti.

I finanzieri procedevano quindi all’apertura del collo e sottoponevano la sostanza contenuta a drug rapid test, all’esito del quale risultava essere marijuana. Lo stupefacente veniva immediatamente sottoposto a sequestro e conseguentemente veniva inoltrata comunicazione di reato alla locale Procura della Repubblica a carico di ignoti per violazione dell’art. 73 del D.P.R. 309/90 in materia di traffico di sostanze stupefacenti.

L’attività di servizio d’iniziativa si inquadra nell’ambito della costante azione di controllo assicurata dalla Guardia di Finanza di Palermo a contrasto dei traffici illeciti che interessano il territorio provinciale.