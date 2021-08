Pace del Mela: presentazione del libro dell’antropologo messinese Dario Piombino-Mascali

17 Agosto 2021 14:55

Presentazione del libro dell’antropologo messinese Dario Piombino-Mascali, “Lo spazio di un mattino” a Pace del Mela

Nel centenario della morte di Rosalia Lombardo, la bambina imbalsamata dei Cappuccini, l’antropologo Dario Piombino-Mascali prende le mosse dalla storia e dalle indagini sulla Bella Addormentata di Palermo per compiere un viaggio attraverso l’infanzia e le sue declinazioni. Un’infanzia ancora troppo spesso negata, in cui lo studio scientifico e i diversi contesti culturali diventano un ponte per una riflessione più ampia sul diritto a essere bambini, in ogni epoca storica e in ogni luogo geografico. L’autore è partito da questi presupposti per approdare al suo nuovo libro, “Lo spazio di un mattino”, edito dalla Dario Flaccovio Editore. La prima presentazione del volume in provincia di Messina si terrà giovedì 19 Agosto alle 21.00 presso la pizzeria ArteLievito di Pace del Mela, in piazza Maria SS Visitazione. Dialogheranno con l’autore la giornalista e scrittrice palermitana Alessia Franco e la docente universitaria e saggista Katia Trifirò.