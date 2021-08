Milazzo, rissa nelle ore della movida: deferiti tre giovani

13 Agosto 2021 09:30

Sono ritenuti responsabili del reato di lesioni personali ai danni di due giovani

Ieri, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno individuato tre giovani autori dell’aggressione avvenuta la scorsa domenica notte nel centro cittadino. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata dal Procuratore Dott. Emanuele Crescenti, e dalla Procura per i Minori, guidata dal Procuratore Dott. Andrea Pagano, hanno permesso di identificare un 18enne, un 17enne ed un 16enne, tutti deferiti, in stato di libertà, poiché ritenuti responsabili del reato di lesioni personali.

L’attività investigativa ha avuto origine quando, all’una di notte tra domenica e lunedì, la Centrale Operativa della Compagnia di Milazzo ha ricevuto alcune segnalazioni per un’aggressione in corso in via Francesco Crispi, centro della movida milazzese per i più giovani. I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Milazzo, giunti sul posto, hanno notato e soccorso due giovani feriti, successivamente accompagnati presso il pronto soccorso dell’ospedale “Fogliani”, ed hanno raccolto le prime testimonianze.

I successivi accertamenti, condotti dai militari della Stazione Carabinieri di Milazzo, sviluppati attraverso l’escussione di diversi testimoni presenti, nonché nel monitoraggio dei social network in uso ai più giovani, hanno permesso di individuare tre ragazzi, originari di Barcellona Pozzo di Gotto, i quali avrebbero aggredito, con calci e pugni, le vittime per futili motivi. In particolare, i tre si sarebbero scagliati contro una delle vittime dopo avergli chiesto se avesse guardato una ragazza del proprio gruppo; ricevuta risposta negativa, lo avrebbero colpito subito con un pugno, scagliandosi poi contro un suo amico, intervenuto per difenderlo.

Dall’inizio dell’estate sono diversi i giovani denunciati dai Carabinieri, con il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria, ritenuti responsabili di alcune aggressioni e risse avvenute nella zona della movida milazzese.