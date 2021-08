Volley Reghion, nuovo innesto: arriva Martina Salvatore

12 Agosto 2021 10:43

Nuovo innesto per la Volley Reghion, che ha ufficializzato l’arrivo di Martina Salvatore

Entra nel vivo la campagna acquisti della Volley Reghion. Martina Salvatore è un nuovo acquisto del sodalizio reggino. La Salvatore, proveniente dalla Dea Polistena, nella quale è cresciuta sin dalla serie D. Continua, quindi, la marcia di avvicinamento alla prossima stagione della nuova compagine biancoblu che, come più volte ribadito, creerà un roster per disputare un campionato di tranquillità, con l’obiettivo primario della salvezza, cercando poi di togliersi soddisfazioni più grandi una volta raggiunto questo.

“Quest’anno giocherò per la Volley Reghion in B2, è il primo anno fuori casa e farò parte di una squadra completamente nuova – afferma la Salvatore – ma questo non mi spaventa perché conosco l’allenatore e prossimamente conoscerò le mie compagne di squadra e son sicura che svolgeremo un bel campionato con molto entusiasmo e grinta. Ho avuto il modo di poter conoscere parte della società e sposare il loro progetto quasi subito – prosegue – sono contenta e non vedo l’ora di mettermi in gioco e divertirmi mettendo a disposizione della squadra la mia grinta, la mia tenacia e ma mia voglia di lottare – conclude – sicuramente con l’unione di squadra non mancheranno le soddisfazioni”.