Marina di San Lorenzo, cala il sipario sui festeggiamenti in onore della Ss. Trinità:

11 Agosto 2021 14:17

Si è conclusa la tre giorni di festeggiamenti, a Marina di San Lorenzo, in onore della Ss. Trinità

Cala il sipario sui festeggiamenti in onore della Ss.Trinità, che ha visto la comunità di Marina di San Lorenzo assieme al suo Parroco, Don Giovanni Zampaglione, proporre – anche se in tono minore – dei momenti di aggregazione e di profonda spiritualità. C è stato un triduo di preghiera e riflessione con recita del Rosario, Adorazione e S.Messa. Non c’è stata la consueta processione per le vie del paese e nemmeno i festeggiamenti civili che ogni anno miravano a far arrivare in piazza più di 1000 persone (rassegna teatrale, sagra dei maccheroni, artisti vari).

“Nonostante ciò, non sono venuti meno i momenti di aggregazione e spensieratezza – dice il parroco – grazie al torneo organizzato dai ragazzi del paese (Torneo Ss.Trinità-un estate magica) e il karaoke che è stato offerto in maniera gratuita dalla signora Daniela Pizzichemi. L’obiettivo si può dire che sia stato pienamente raggiunto in quanto il tutto è stato vissuto nello spirito della comunione e del volerci bene “gareggiando” nello stimarci a vicenda”.

Alla giornata finale di ieri (S.Messa con i portatori) il parroco don Zampaglione ha ricordato a tutti che “bisogna lasciarsi attirare dalla Parola e bisogna (ogni domenica) rendere grazie a Dio partecipando alla S.Messa. Gesù è il pane che si dona a noi per sostenerci nel cammino della fede”. Il parroco alla fine ha invitato la comunità a pregare per Sara, una giovane della parrocchia di San Lorenzo Marina che ha subito un grave incidente stradale mentre attraversava le strisce pedonali e ha ricordato anche il portatore Giuseppe, morto alcuni anni orsono.