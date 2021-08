Lutto a Reggio Calabria, che dolore per la morte di Antonella Brancatisano: era molto conosciuta nel mondo dello sport

2 Agosto 2021 16:33

Da atleta e arbitro ha sempre testimoniato i valori della vita e dell’amicizia

Reggio Calabria è sconvolta per la morta di Antonella Brancatisano (38 anni). La donna è scomparsa in queste ore lasciando un vuoto incolmabile nelle persone che hanno avuto il piacere di conoscerla. In passato era un arbitro ed era molto conosciuta e stimata nell’ambito dello sport reggino. “Le PGS Reggio Calabria con grande dolore e tristezza nel cuore salutano la cara Antonella Brancatisano, tornata troppo presto tra le braccia del Padre. Ricordando con affetto i momenti trascorsi insieme, ringraziamo Antonella per il suo impegno e il tempo donato ai ragazzi e alla nostra associazione. Ci stringiamo al dolore della famiglia con la preghiera”, è il cordoglio della Pgs. Una notizia che ha riempito di tristezza la comunità ed anche il Csi Reggio Calabria: “La tua improvvisa morte ha lasciato un grande vuoto in quanti ti hanno amata e conosciuta. Il tuo ricordo sarà impresso in tutti noi. Da atleta e arbitro hai sempre testimoniato i valori della vita e dell’amicizia. Riposa in pace Antonella!”.

I funerali avranno luogo Martedì 3 agosto 2021, alle ore 16.00, nella Chiesa di San Nicola di Bari in Bovalino Marina.