Locride, Sainato: “stanziati 2.5 milioni di euro per interventi strategici e strutturali”

14 Agosto 2021 10:42

Gli interventi della Regione Calabria per i Comuni di San Luca, Ardore, Sant’Ilario, Siderno, Antonimina, Bianco, Brancaleone e Locri

“Oltre 2,5 milioni di euro, stanziati dalla Regione Calabria, per interventi strategici e strutturali in diversi comuni della Locride. Si tratta di finanziamenti destinati alla rigenerazione urbana, all’adeguamento di edifici pubblici, al ripristino della viabilità e alla difesa idrogeologica del territorio. Il piano delle opere, appena approvato dalla Giunta Regionale, è frutto dell’azione di ascolto portata avanti da me nei mesi scorsi, in stretta sinergia con le amministrazioni comunali. Le istanze delle comunità locali, poi, sono diventate progetti specifici di azione, presentati all’esecutivo regionale e, in particolare, all’Assessore alle Infrastrutture, Domenica Catalfamo, che con competenza e passione ha saputo e voluto valorizzarli, individuando le giuste fonte di finanziamento. Nello specifico, si va dagli 800.000 Euro riconosciuti al Comune di San Luca, ai 600.000 in favore di Ardore. E ancora, 250.000 euro per Sant’Ilario, 200.000 rispettivamente per la Città di Siderno, per Antonimina e per Bianco. 150.000 euro saranno destinati, invece, a Brancaleone e Locri. Risorse significative, che si vanno ad aggiungere a quelle già deliberate dall’attuale Giunta regionale, specie in materia ambientale, in una fase difficile, di transizione, dopo la prematura scomparsa della Presidente Santelli, nella quale non è facile mettere in campo azioni di questo tipo. Eppure, l’impegno quotidiano profuso, nell’interesse della collettività e dei cittadini, hanno consentito di raggiungere questa ulteriore tappa nel progressivo processo di cambiamento della nostra bella Calabria”. Così Raffaele Sainato in una nota.