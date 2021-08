L’arbitro reggino Francesco Cosso debutta in Serie B: è il direttore di gara di Pisa-Alessandria

25 Agosto 2021 16:15

Debutto in Serie B per l’arbitro di Reggio Calabria Francesco Cosso: dirigerà Pisa-Alessandria

Prima soddisfazione di quella che ci auguriamo possa essere una lunga carriera. Dopo la promozione di questa estate nelle Can di A e di B, a breve ci sarà l’esordio ufficiale per l’arbitro di Reggio Calabria Francesco Cosso. Il fischietto reggino, infatti, dirigerà il match di Serie B tra Pisa e Alessandria in programma venerdì 27 alle ore 18:00. Cosso sarà coadiuvato dagli assistenti Sechi e Laudato e dal quarto ufficiale Tremolada, mentre al Var ci sarà Marini. Un grande in bocca al lupo anche da parte della nostra redazione in vista del debutto.