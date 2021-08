L’AO Papardo di Messina apre la campagna per reclutare potenziali donatori di midollo osseo

5 Agosto 2021 18:06

Il presso la U.O.C. di Ematologia ̀ riconosciuto dal Registro Nazionale dei Donatori (IBMDR). L’appello è rivolto a tutti i cittadini tra i 18 e i 35 anni in buona salute. Il Centro Donatori di Midollo Osseo del Papardo è uno dei quattro centri operanti in Sicilia che si occupano della tipizzazione e del reclutamento dei potenziali donatori di midollo osseo, in tutto il percorso operativo e fino alla donazione quando il sistema identifica la compatibilità. Per i futuri donatori è utile ricordare che basta dunque fare un esame del sangue per verificare i requisiti. Il nostro Centro Donatori Midollo (unico centro autorizzato in provincia di Messina) è sito al nono piano del Papardo ed è pronto ad accogliere i potenziali donatori per dare tutte le informazioni in un momento particolare perché tra il 2020 e il 2021 c’è stato un crollo delle donazioni di midollo, a livello locale e nazionale. “Ogni cittadino può fare la sua parte in un momento così delicato – ha commentato il Direttore Generale Dr. Mario Paino – perché questo tipo di donazione consente di salvare vite realmente. Potenzialmente 1 cittadino ogni 100 mila è compatibile con chi è in lista per un trapianto. Il primo passo da fare è potenziare il registro dei donatori di midollo e il Papardo è uno dei quattro centri regionali in grado di guidare l’utente in questo percorso.”