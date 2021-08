Vaccino anti-Covid, è polemica negli Stati Uniti: morta la presentatrice della BBC Lisa Shaw, confermata la correlazione dopo tre mesi

26 Agosto 2021 16:38

Il medico legale Karen Dilks ha riferito che, dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino di AstraZeneca, Lisa Shaw “soffriva di coaguli di sangue nel cervello che le hanno causato un ictus mortale”

Si tratta di un duro colpo per il mondo della Tv statunitense. La presentatrice della BBC Lisa Shaw, 44 anni, è morta a causa di complicazioni dovuti a coaguli di sangue causati dal vaccino anti Covid di AstraZeneca, tre settimane dopo aver ricevuto la prima vaccinazione. Come si legge sul Daily Mail, a stabilire la cause della morte è stato il coroner. Si tratta della prima volta che il medico legale dichiara ufficialmente che un vaccino anti-Covid è stato la causa alla base della morte di una persona nel Regno Unito. La giornalista, che non soffriva di alcuna patologia, e lavorava per BBC Radio Newcastle, è morta a maggio dopo aver accusato forti mal di testa, compresi dolori lancinanti sulla fronte e dietro gli occhi, dopo la sua prima dose del vaccino prodotto in Gran Bretagna. Il medico legale Karen Dilks ha riferito che la signora Shaw “soffriva di coaguli di sangue nel cervello che le hanno causato un ictus mortale”. È morta alla Royal Victoria Infirmary di Newcastle tre settimane dopo l’iniezione.

Complessivamente ci sono stati 417 casi di coagulazione del sangue dopo il vaccino AstraZeneca su quasi 50 milioni di dosi somministrate, secondo l’autorità di vigilanza medica del Regno Unito. L’agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari (MHRA) ha affermato che il tasso della condizione era di circa 15 per milione di iniezioni. Settantadue britannici sono morti a causa della complicazione, ma si ritiene che il caso della signora Shaw sia il primo ad essere ufficialmente attribuito al vaccino da un medico legale.

Problemi di coagulazione dopo il vaccino

Sembrerebbe che il disturbo della coagulazione si verifichi con un tasso più elevato tra i giovani. Questa circostanza ha spinto i responsabili sanitari del Regno Unito a raccomandare a tutti i minori di 40 anni di farsi inoculare Pfizer o Moderna. Il medico legale ha dichiarato: “il 29 aprile 2021, ha ricevuto una prima dose del vaccino AstraZeneca e, in seguito, ha sviluppato una trombosi e una trombocitopenia indotte dal vaccino, una complicanza rara e aggressiva associata al vaccino AstraZeneca, che era la causa sottostante della sua morte”.

L’inchiesta ha rivelato che Shaw è andata all’ospedale universitario di North Durham il 13 maggio dopo aver lamentato un forte mal di testa. Dopo che una TAC ha rivelato una trombosi del seno venoso, è stata presa la decisione di trasferirla al Royal Victoria, dove è stata inizialmente trattata con anticoagulanti, ma è stata intrapresa un’operazione per alleviare la pressione sul suo cervello dopo che è stata rilevata un’emorragia. L’intervento chirurgico, però, non poteva risolvere la causa sottostante dell’emorragia e i rischi erano troppo grandi per cercare di rimuovere il coagulo “manualmente”.

I medici che l’hanno avuto in cura hanno dichiarato che la “causa alla base degli eventi che hanno tragicamente colpito Lisa sono state le complicazioni del vaccino AstraZeneca”. La trombocitopenia è una condizione in cui il paziente ha un basso numero di cellule che aiutano la coagulazione del sangue, note come piastrine. La trombosi si verifica quando i coaguli di sangue bloccano le vene o le arterie ed è una delle principali cause di ictus e infarti.

Nel periodo successivo non sono stati visti coaguli per oltre un mese, hanno rivelato anche gli accademici dell’Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust. Ma questo è principalmente dovuto al fatto che nessuno riceve più la prima dose del vaccino. Il rischio di sviluppare VITT dalla seconda iniezione, somministrata da otto a 12 settimane dopo la prima, è significativamente inferiore. Per questo motivo, i ricercatori che hanno studiato il collegamento hanno sostenuto che una terza dose avrebbe probabilmente comportato un rischio ancora minore di coaguli di sangue.

Uno studio del mese scorso ha mostrato che il vaccino di Pfizer ha le stesse probabilità di innescare coaguli di sangue come quello di AstraZeneca, suscitando rabbia tra i funzionari del governo del Regno Unito. Gli scienziati hanno confrontato i tassi di trombosi tra oltre 1,3 milioni di destinatari di entrambi i colpi in Spagna. Entrambi i vaccini hanno un rischio minimo di causare coaguli di sangue, con gli scienziati che hanno definito i loro profili di sicurezza “ampiamente simili”. Il siero di Pfizer potrebbe anche avere maggiori probabilità di innescare la rara complicanza della coagulazione del sangue, suggeriscono i dati. Al contrario, il virus stesso aveva otto volte più probabilità di provocare tromboembolia rispetto a entrambi i vaccini. I risultati vanno contro una serie di ricerche che affermano il contrario, con i capi sanitari che devono ancora scoprire un legame tra il vaccino di Pfizer e i coaguli di sangue. Le preoccupazioni per la sicurezza sul vaccino di AstraZeneca sono emerse per la prima volta nel mese gennaio, questo spinse le nazioni dell’UE a evitare l’uso del farmaco prodotto in Gran Bretagna.