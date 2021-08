Dai gol di Pirlo e Palanca alle spiagge di Bovalino: la Calabria da Serie A raccontata da Italo Cucci sul Corriere dello Sport [FOTO]

17 Agosto 2021 18:24

Valorizzare un territorio con il calcio si può? La Calabria che risorse con Palanca a Catanzaro e con Pirlo a Reggio

Il calcio può aiutare alla valorizzazione di un territorio? Sì, alla grande. E’ una testimonianza che noi potremmo raccontare da vicino, a livello regionale ma ancor di più locale. Ed è una tesi che appoggia anche Italo Cucci, storico ed apprezzato giornalista che sulle colonne del Corriere dello Sport odierno – in risposta al lettore Gianni Basi – conferma quanto sopracitato raccontando le sue di esperienze, in giro per il mondo. Il lettore pone l’accento sul Catanzaro di Palanca e Mammì e sulla Reggina di Bonazzoli, Bianchi, Amoruso e Pirlo, che lo stesso Italo più volte venne a vedere in Serie A, passando anche da Bovalino: “la Calabria da sola potrebbe offrire le locations ideali per i film”, ha scritto il giornalista. Di seguito l’intervento completo.