Messina nella morsa degli incendi: domani ancora allerta rossa [DETTAGLI]

5 Agosto 2021 20:38

Sicilia: allerta rossa per incendi in tre province venerdì 6 agosto

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un bollettino di allerta per rischio incendi e ondate di calore per la giornata di domani, venerdì 6 agosto. Livello di attenzione (rosso) e pericolosità alta nelle province di Palermo, Messina ed Enna; livello di preallerta (arancione) e pericolosità media in tutte le altre province.