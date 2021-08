“Balconi sui laghi”, inaugurati dal Sindaco De Luca i dodici affacci progettati dalla Città Metropolitana di Messina

5 Agosto 2021 20:50

“Balconi sui laghi”, inaugurati dal Sindaco metropolitano Cateno De Luca i dodici affacci progettati dalla Città Metropolitana di Messina. I lavori sono stati realizzati con un finanziamento di 500.000 euro

Oggi pomeriggio, sulle sponde del lago grande di Ganzirri, il Sindaco Metropolitano di Messina, dott. Cateno De Luca, ha inaugurato i “Balconi sui laghi”, un intervento fortemente voluto dall’attuale Amministrazione e finanziato con fondi della Città Metropolitana di Messina, messi a disposizione a seguito di variazione di bilancio. Alla cerimonia sono intervenuti: il vice Sindaco dott.ssa Carlotta Previti; l’assessore alle Politiche Ambientali, avv. Dafne Musolino; il Capo di Gabinetto di Palazzo dei Leoni, dott. Francesco Roccaforte; il Dirigente responsabile della Direzione “Ambiente” della Città Metropolitana di Messina, dott. Salvo Puccio; il Presidente di Messinaservizi, arch. Giuseppe Lombardo; i tecnici di Palazzo dei Leoni che hanno progettato e diretto l’esecuzione di questa tranche di lavori di riqualificazione della Riserva Naturale Orientata di Capo Peloro.

Gli interventi hanno riguardato il rifacimento degli steccati di delimitazione in legno, la sistemazione dei dodici affacci fronte lago e il recupero dei manufatti esistenti, il rivestimento con paramenti in pietra naturale, la collocazione di arredo urbano e di panchine, la creazione di palizzate e la posa in opera di gabbioni a ridosso delle stesse, il recupero di area utilizzata per l’approdo dei natanti mediante delimitazione con pali in legno infissi in acqua.

“La realizzazione dei Balconi sui laghi restituisce alla città la piena fruibilità di uno dei suoi luoghi più suggestivi – ha affermato il Sindaco Metropolitano di Messina Cateno De Luca – dopo anni di incuria ed abbandono. Questo primo lotto di 500.000 euro è una parte dell’intero intervento di 1.200.000 euro che abbiamo realizzato e che ha compreso una spesa di 200.000 euro per la potatura delle palme e il loro trattamento fitosanitario e di 500.000 euro per la manutenzione dei canali che permettono lo scambio idrico e l’ossigenazione delle acque. Inoltre, in queste settimane abbiamo effettuato ulteriori lavori di bonifica dell’area lacustre quali la scerbatura e la pulizia delle aree adiacenti ai laghi, entrambe realizzate tramite affidamento a Messinaservizi, ed è in corso la pulizia dei fondali dai rifiuti e dalle masse algali. Ma non ci fermiamo qui perché quello di oggi è un primo passo nel quadro complessivo della riqualificazione della Riserva Naturale Orientata di Capo Peloro alla quale abbiamo destinato 13.200.000 euro. A breve partiranno ulteriori quattro interventi: il primo riguarda la ‘Mobilità dolce’ con un finanziamento ottenuto attraverso il PON Metro per 6.100.000 euro; il secondo si riferisce alla ‘Pista ciclabile’ per 1.200.000 euro; la terza opera di riqualificazione sarà attuata con il progetto ‘Pista ciclabile agenda urbana’ per 900.000 euro; infine sarà realizzato un impianto per la raccolta delle acque meteoriche per 3.800.000 euro di fondi PO FESR. Oltre a tutti gli interventi elencati abbiamo bandito un concorso di progettazione per la riqualificazione dell’Area Protetta con un impegno di spesa complessivo di 100.000 euro da distribuire ai primi tre classificati ed abbiamo previsto la facoltà di affidare al vincitore del concorso di idee l’elaborazione dei successivi livelli di progettazione”.

Il Dirigente Salvo Puccio ha specificato nel dettaglio le varie tipologie di interventi che si andranno a realizzare: con la “Mobilità dolce” saranno attuati gli interventi che riguardano le piste ciclabili e le passeggiate a mare lungo la zona che va dal lago di Ganzirri verso Sant’Agata e che prevedono anche la realizzazione di tutti i sottoservizi e la creazione del sistema di raccolta delle acque bianche che, allo stato attuale, si mischiano alle acque nere; con il progetto denominato “Pista ciclabile” saranno rifatti tutti i marciapiedi, franati in alcuni tratti, e sistemati gli spazi a verde lungo il tratto che va da Ganzirri a Torre Faro; un’ulteriore riqualificazione sarà attuata con il progetto “Pista ciclabile agenda urbana” che interesserà la zona di Granatari e del lago di Faro; infine, sarà realizzato un impianto per la raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle colline che permetterà di abbassare il livello della falda prima ancora che arrivi nel lungolago, canalizzerà le acque che, previo trattamento, saranno immesse nei sottoservizi e convogliate nei punti di recapito finale evitando i frequenti allagamenti nel Villaggio di Ganzirri. I tecnici della Città Metropolitana di Messina che si sono occupati degli interventi denominati “Balconi sui laghi” sono il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Carmelo Battaglia, e la responsabile della progettazione e direzione dei lavori geometra Claudia De Benedictis.