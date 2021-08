16 Agosto 2021 12:19

Il Comune di Messina primo in Sicilia con quattro progetti finanziati per l’Edilizia scolastica: nota dell’Assessore Mondello

Con Decreto Direttoriale n. 246 dello scorso venerdì 13 agosto, relativo alla graduatoria provvisoria dell’Avviso PON del Ministero della Pubblica Istruzione, il Comune di Messina si è classificato primo in Sicilia con quattro progetti finanziati per altrettante scuole cittadine. A comunicarlo l’Assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Mondello, che ha anche aggiunto che si tratta degli Istituti Comprensivi di Santa Margherita, Villa Lina, Salvo d’Acquisto e La Pira; più precisamente sono stati stanziati 350.000 euro per ogni singolo intervento, per un totale di 1.400.000 euro. Il finanziamento è stato erogato nell’ambito della programmazione 2014/2020 dei Fondi Strutturali Europei, Avviso 18786 del 28/6/21 per l’Edilizia – Palestre, Aree di gioco, Impianti sportivi, Mense. “Si continua con impegno – ha dichiarato l’Assessore Mondello – a tracciare la strada virtuosa del recupero e del miglioramento del patrimonio immobiliare scolastico, iniziata da subito e che prosegue senza sosta. Un complesso di immobili vetusti, che si è proceduto a riqualificare partendo dalle basi, ovvero dalle analisi di vulnerabilità sismica e dei fascicoli dei fabbricati, attività prioritaria per qualunque tipo di programmazione, ma mai avviata. Un lavoro lungo e complesso, diametralmente opposto ai cosiddetti interventi tampone, che per troppo tempo hanno caratterizzato il comparto della manutenzione degli immobili, generando situazioni complessive di ammaloramento e carenza di requisiti di sicurezza. Grazie all’impegno di questa Amministrazione, Sindaco in testa, si è impressa una svolta determinante nelle modalità operative, puntando su interventi risolutivi ed essenziali per garantire i necessari standard; laddove non è stato possibile riqualificare, abbiamo optato per interventi radicali di demolizione e ricostruzione attraverso calcoli preventivi costi/benefici. Un’analisi quotidiana e attenta, che ha messo in primo piano le esigenze della comunità scolastica, in particolare a seguito dell’emergenza COVID, che ha stravolto il territorio e dettato una nuova agenda di priorità e di riorganizzazione mirata. Siamo particolarmente soddisfatti, – conclude l’Assessore – non soltanto per la bontà dei progetti presentati, che la graduatoria ha evidentemente premiato, ma soprattutto per l’attenzione che siamo riusciti a dirottare sulla città, in termini di pianificazione e di finanziamenti. Un percorso virtuoso che va certamente incrementato e proseguito, ma che rende merito ad una Giunta operosa e costante al servizio dei bisogni della comunità. Ancora una volta Messina al primo posto, con i fatti!”.