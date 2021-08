Gerace: nel centro storico la “Rievocazione storica di Ruggero il Normanno”

16 Agosto 2021 12:38

L’Amministrazione Comunale della Città di Gerace invita a prendere parte alla “Rievocazione storica di Ruggero il Normanno” che si terrà il 18 agosto dalle ore 18:30 in poi nel Centro Storico. L’evento si svolge nell’ambito del programma estivo “Gerace Invita” ed è organizzato a cura del Comune di Gerace, guidato dal sindaco Giuseppe Pezzimenti, e della Pro Loco “Città di Gerace”. L’attesa rievocazione si colloca all’interno del contesto della strategia di marketing territoriale denominata “Siamo tutti Ruggero” realizzata all’interno dei progetti promossi dal Comune “Smart Heritage” – Interreg Adrion e Gerace Invita 2021 e punta a far conoscere e amare sempre più il fiero Borgo dello sparviero, appellativo con il quale è conosciuta Gerace e che si accompagna ad altri ugualmente suggestivi: Città dalle cento chiese, Gerusalemme dello Jonio, Piccola Firenze del Sud, Città sacra. Gerace è al centro di una magica suggestione, una città intrisa delle spiritualità latine e bizantine che si riconosce nel fiero Ruggero il Normanno, protagonista di uno dei più belli ed intensi momenti della storia geracese: dopo avere governato per alcuni anni il Sud d’Italia in perfetto accordo con il fratello Roberto il Guiscardo, entra in contrasto con lui sulla spartizione dei territori calabresi. Inizio di una faida che (siamo nel 1062) vede al centro Gerace, conclusasi con la pace tra i due come viene raccontato da una bellissima proiezione olografica di Ruggero I nella Chiesa di San Francesco realizzata dal Comune nell’ambito dello stesso progetto. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anticovid. Si rende noto che la prevista “Marcialonga” che si sarebbe dovuta svolgere domani 17 agosto, per l’eccessivo caldo è stata rinviata a data da destinarsi.