Festival del Teatro Classico: la celebrazione del mare al centro della nuova edizione di “Portiglialba”

14 Agosto 2021 10:42

L’appuntamento più suggestivo del Festival del Teatro Classico Tra Mito e Storia vi aspetta anche quest’anno alle ore 5:00 di Ferragosto, con uno spettacolo che vedrà salire sul palco vecchi amici e un ospite piccantissimo!

Anche durante l’edizione 2021 non poteva mancare l’appuntamento con l’alba più suggestiva dell’anno! Portiglialba, l’esperimento sociale divenuto oggi l’evento simbolo del Festival del Teatro Classico Tra Mito e Storia, rassegna di musica e poesia sempre più imitata dai teatri antichi di tutto il meridione che si terrà al Teatro Greco Romano di Portigliola domani, domenica 15 agosto, alle ore 5:00.

Anche l’edizione di quest’anno si contraddistinguerà per il suo carattere conviviale, uno spettacolo che, abbattendo la quarta parete, farà simbolicamente salire il pubblico sul palcoscenico per assistere al doppio spettacolo dell’arte e della natura. E, mentre il sole farà capolino oltre le limpide acque dello Ionio, sarà proprio una celebrazione del mare quella realizzata dagli artisti sul palco, chiamati a narrare le meraviglie del territorio con la soavità che solo la poetica e il teatro sono in grado di trasmettere.

A rendere ancora più speciale questa edizione 2021 il ritorno del trio di attori protagonista dell’indimenticabile alba inaugurale, realizzata nell’ambito della manifestazione del 2016. Parliamo di Gabriella Casali, dell’ex direttore artistico del Festival Edoardo Siravo e di Antonio Tallura, reduce dal recentissimo successo di U mpernu, tre nomi che hanno contribuito a fare grande il nome della manifestazione e carissimi amici della kermesse, che è sempre una grande gioia vedere recitare sul palco.

Un terzetto che amplificherà la magia dello spettacolo più affascinante messo in scena nel nostro territorio, che sarà raggiunto per l’occasione da un ospite davvero… piccante!

Si ricorda che, a causa delle norme imposte dalla pandemia, l’accesso al pubblico sarà limitato. È consigliato pertanto l’acquisto dei biglietti in prevendita. Per rimanere aggiornati su tutti gli spettacoli e le novità della kermesse è possibile consultare la pagina Facebook del Festival