Cosenza: Università della Calabria pronta ad accogliere 3 studenti afghani

30 Agosto 2021 15:43

Il Rettore ha confermato “massima disponibilità” da parte dell’Università

Anche l’Università della Calabria ha, tra i suoi iscritti, degli studenti provenienti dall’Afghanistan: si tratta di tre giovani, di cui uno in Italia già da diversi anni, ai quali se ne aggiungeranno altri 5 che hanno presentato domanda di ammissione. Il rettore dell’Unical, Nicola Leone, come comunicato all’AGI, ha dato massima disponibilità all’accoglienza anche per i nuovi iscritti e tramite gli uffici universitari è in contatto con l’ambasciata per conoscere la loro situazione attuale.