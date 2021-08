Coronavirus, focolaio in una struttura per anziani nel catanese: 27 positivi, erano tutti vaccinati

5 Agosto 2021 16:55

Coronavirus, il focolaio è stato rilevato in una struttura per anziani dove sono ospiti anziani tutti vaccinati

Sono risultati positivi al Coronavirus 27 anziani ospiti in una struttura di assistenza ad Aci Castello nel catanese, nonostante avessero completato il ciclo di vaccinazione. 3 persone su 27 sono asintomatici mentre per quattro di loro è stato disposto il ricovero in ospedale.