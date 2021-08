29 Agosto 2021 13:26

Arriva l’ottavo oro per l’Italia alle Paralimpiadi di Tokyo! Le azzurre della staffetta 4×100 sl arrivano seconde dietro gli Stati Uniti, ma la squalifica delle ragazze USA regala alle italiane un insperato successo

La domenica delle Paralimpiadi di Tokyo non smette di regalare emozioni a tinte azzurre. Ancora una volta, ormai una dolce costante, le medaglie arrivano dal nuoto. Un argento che si trasforma in oro con un incredibile colpo di scena. Lacrime di gioia per le ragazze della staffetta 4×100 stile libero, contentissime per il secondo posto, poi letteralmente impazzite per la rettifica e la conseguente medaglia d’oro. Xenia Palazzo, Vittoria Bianco, Giulia Terzi, Alessia Scortechini avevano chiuso al secondo posto con il tempo di 4’24”85 alle spalle degli Stati Uniti, ma le ragazze USA sono state squalificate. Il nuovo podio vede dunque: oro Italia, argento Australia e bronzo Canada. Il medagliere tricolore vanta 26 medaglie: 8 ori, 9 argenti e 9 bronzi.