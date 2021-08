Cinquefrondi: sabato la 1ª Festa della Gioventù

17 Agosto 2021 14:16

Gioventù Nazionale – Federazione Provinciale di Reggio Calabria traccia il bilancio del primo anno di militanza sotto la presidenza di Giovanni Puro. I Circoli della provincia di Reggio Calabria, si riuniranno sul modello dei seminari estivi, per discutere ed approfondire temi di politica locale e nazionale nella cornice della Prima Festa della Gioventù, evento socio-culturale-politico promosso ed organizzato dal Circolo On. Giorgio Almirante di Cinquefrondi, con il patrocinio dell’Esecutivo Provinciale, del quale il locale Presidente ed il Segretario Politico, Marco Massara Ferrari e Benito Antonio Ierace, sono recentemente entrati a far parte come Dirigenti Provinciali con le deleghe, rispettivamente, al Dipartimento Cultura e Rapporti con il Territorio, e Politiche per il Mezzogiorno e Politiche dello Sport. L’evento, si svolgerà presso il Parco Giacomo Matteotti in Cinquefrondi, ed ospiterà, a partire dalle ore 16:00, seminari che abbracciano aree tematiche particolarmente delicate come la questione meridionale, l’equilibrio tra presunzione d’innocenza e certezza della pena, la valorizzazione del patrimonio turistico, la coltivazione dei valori del M.S.I. nel rinnovato scenario di Gioventù Nazionale.

Oltre ai già citati Giovanni Puro, Benito Antonio Ierace, Marco Massara Ferrari, interverranno, per Gioventù Nazionale: Michele Oppedisano, Portavoce del Presidente del Circolo Almirante di Cinquefrondi; Carmelo Milicia, del Circolo di Cittanova; Miriana Raco, membro del Dipartimento Provinciale Giustizia e Legalità; Riccardo Latella, Presidente del Circolo Borsellino di Reggio Calabria; Gregorio Collìa, Presidente del Circolo di Rosarno; Gianluigi Varacalli, Dirigente Regionale; Matteo Bruzzese, Segretario Federale Provinciale; Antonino Trimboli, Dirigente Provinciale; per Fratelli d’Italia, interverranno Marco Cascarano, già sindaco di Cinquefrondi e Dirigente Provinciale; Lino Cangemi, Responsabile Provinciale Dipartimento Turismo; Giovanni Calabrese, sindaco di Locri; il Presidente Regionale di Gioventù Nazionale Campania, Roberta Salerno; l’avvocato Giovanbattista Valensise, Dirigente Regionale di Fratelli d’Italia, anima storica e Dirigente del Movimento Sociale Italiano. Le conclusioni generali, sono affidate all’intervento dell’On. Vincenzo Sofo, giovane euro-parlamentare di Fratelli d’Italia. Al termine degli incontri di approfondimento politico, il Parco si animerà con la degustazione di prodotti e vini tipici del territorio, grazie alla collaborazione degli esercenti locali, e proseguirà, dalle ore 22:30, con l’esibizione musicale del gruppo “BLASKOM – Vasco Rossi Tribute Band”.