Chiara Cipri è Miss Città di Rizziconi

4 Agosto 2021 10:36

Chiara Cipri, ventiduenne di Palmi, conquista la fascia di Miss Città di Rizziconi

Chiara Cipri, ventiduenne di Palmi, conquista la fascia di Miss Città di Rizziconi. Al secondo posto e con la fascia Miss Rocchetta Bellezza Evelin Inzillo, al terzo posto e con la fascia Miss Be Much Gaia Francesca Malanigrò, Miss Quarta classificata Jennifer Stella, Miss Quinta classificata Marianna Leonida, Miss Sesta classificata Adriana Miceli. In giuria Teresa Greco, Piero Catalano, Valeria Tripodi, Domenico Naso, Eleonora Albandese, Giuseppe Mustica, Ilaria Pedone, Rachele Turriziani. “È la mia seconda volta a Miss Italia e sono emozionatissima, non pensavo di poter raggiungere questo risultato” – dichiara Chiara – “Sono laureata in Scienze motorie e sportive, e adesso sono specializzanda in attività motorie preventiva e adattata, sono inoltre tecnica di ginnastica e indossatrice. A tutte le ragazze che sognano questa avventura ma sono in qualche modo timorose dico comunque di buttarsi, di godersela senza timore e senza paura”. Durante la kermesse non è mancato inoltre l’intrattenimento, con il corpo di ballo coreografato da Lia Molinaro, le note del talento canoro calabrese Ilenia Mazzà, oltre alla presenza di Francesca Tiziana Russo Miss Eleganza Calabria e Miss Calabria 2020, Francesca Carolei Miss Egea 2020, Denise Caligiuri Miss Monalisa 3.0 2020, Martina Salvatore vincitrice del contest social 2020, Erika Arena Miss Città di Dipignano, Alessandra Sicilia Miss Città di Stefanaconi, Josephine Leto vincitrice del contest 2021. La CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, nel costante proposito di valorizzazione del territorio e dei numerosi e suggestivi scenari che la Calabria offre, fa questa volta tappa a Rizziconi. Le poche e frammentarie notizie, fanno infatti pensare che la città fondasse le sue radici nella colonizzazione greca, e alla fine del XVII secolo venne poi indicato come un Casale. Circa le origini del nome la notizia più antica risale al 1324. Altre testimonianze riportano inoltre che Rizziconi potrebbe anche discendere dall’antica frazione Drosi (Drusium), o dal nome della famiglia calabrese Rizzica. Degna di nota anche l’altra frazione Cannavà”. “Salutiamo la città di Rizziconi perché questa sera con la sua piazza piena ci ha emozionati, grazie davvero per averci accolti e supportati.” – dichiarano gli agenti regionali – “Vogliamo ringraziare inoltre Teresa Greco per aver voluto fortemente questa manifestazione e il primo cittadino Alessandro Giovinazzo. Ringraziamo anche Andrea Cogliandro Eventi per la collaborazione in esclusiva per Reggio Calabria e provincia. Grazie infine ai giurati, alla nostra squadra, alle aspiranti Miss, ai genitori e al pubblico a casa”. “Grazie innanzi tutto per la vostra presenza qui, che testimonia un vero senso di lancio e di voglia di tornare a vivere” – dichiara il sindaco Alessandro Giovinazzo – “Non è la prima volta che Miss Italia Calabria fa tappa a Rizziconi, e a maggior ragione è una grande occasione per la comunità che, a come vedo, ha accettato di buon grado l’iniziativa, che sicuramente alza il livello del nostro paese”. “Abbiamo vissuto un periodo storico particolare, ma si vede comunque uno spiraglio di luce all’orizzonte” – commenta Teresa Greco, consigliere delegato al turismo, sport e spettacolo – “Mi auguro che in futuro si possano ripetere questi eventi, soprattutto mi auguro che venga qui ospitata una selezione regionale”. Le selezioni potranno essere seguite su TEN (Teleuropa Network) tutti i sabati alle 15 e le domeniche alle 21. Prossimo appuntamento giovedì 5 agosto al White Beach di Bonifati.