Reggio Calabria, 700mila euro per salvare l’Hospice Via delle Stelle. Trapani Lombardo: “Cannizzaro ci ha preso per mano” [FOTO E VIDEO]

11 Agosto 2021 13:05

Il Presidente dott. Vincenzo Trapani Lombardo ha ringraziato le istituzioni che hanno permesso di raggiungere l’accreditamento a favore della struttura. Con grande commozione ha anche annunciato il suo addio: “con questa ciliegina sulla torta si chiude il mio mandato, ho dato il massimo e spero di aver fatto cose buone”

Si è concretizzato in questi giorni l’accreditamento per l’Hospice Via della Stelle, una notizia ottima per i dipendenti dell’importante struttura situata a Reggio Calabria. Grande esultanza per le istituzioni locali, soprattutto per il deputato Francesco Cannizzaro, che si è interessato in prima persona per raggiungere l’obiettivo. Questa mattina il parlamentare reggino di Forza Italia, insieme al Presidente del Consigliere Regionale Giovanni Arruzzolo, hanno fatto visita e tenuto una conferenza stampa presso la sede, a cui ha fatto gli onori di “padrone di casa” il Presidente dott. Vincenzo Trapani Lombardo. “Non possiamo non tener conto di chi ci è stato vicino, l’onorevole Cannizzaro ci ha preso quasi per mano in questo percorso che ci toccava di diritto. Dà un significato a tutto il nostro lavoro, otterremo il pareggio di bilancio grazie a questo contributo. Voglio fare un applauso ai dipendenti della struttura che lavorano in modo straordinario, mai vista gente che opera con spirito di sacrificio, professionalità e amore. Non è per nulla facile lavorare per 5 mesi senza stipendio, soprattutto quando si tratta di famiglia che dipendono da un solo stipendio. Ho davvero un’ammirazione profonda”, ha affermato con grande emozione il dott. Trapani Lombardo. Il Presidente della Fondazione ha poi annunciato di essere alla fine del suo mandato ed ha tratto un bilancio della sua esperienza, che definisce soddisfacente: “si tratta della ciliegina sulla torta, adesso lascerò il mio ruolo dopo 13 anni. Adesso serve qualcuno che con maggiori energie dia maggiore impulso. Questa struttura ridà dignità alla vita e all’uomo, il lavoro di questi professionisti è encomiabile. Ho fatto degli errori, ma ho sempre dato il massimo”, ha ammesso il Dott. Trapani Lombardo con molta sincerità.

Il deputato Cannizzaro esulta per il risultato e spiega il percorso tortuoso per dover ottenere i fondi: “una battaglia iniziata con Jole Santelli, io assunsi questo impegno perché si tratta del diritto della struttura e dei suoi ospiti. La pandemia ha allungato i tempi, qualche rallentamento è stato provocato dall’inefficienza dei Commissari che non sono all’altezza del loro ruolo. Reggio Calabria non ha nulla in meno rispetto alle altre Province. Il merito è di tutti coloro che si sono battuti per raggiungere nel minor tempo questo risultato storico. Con l’accreditamento l’Hospice è salvo per sempre, anzi, saranno aumentati i posti letto per il miglioramento del servizio. Serve un supporto costante affinché l’Hospice Via delle Stelle diventi un’eccellenza nel Meridione”.

Soddisfatto del risultato e dell’impegno del deputato Cannizzaro, anche il Presidente Arruzzolo ha espresso le sue considerazioni: “sono qui perché è doveroso ringraziare tutti coloro che con abnegazione hanno permesso in questi anni di mandare avanti la struttura, che risulta essere fondamentale per Reggio Calabria e i pazienti delle famiglie in difficoltà. Su input dell’onorevole Cannizzaro, la Regione Calabria ha stanziato l’importante somma di 700 mila euro per l’attività, che corrisponde alla metà del totale destinato a tutte le strutture della Regione. Attraverso questi aiuti si potranno superare le difficoltà causate anche dalla pandemia e continuare ad offrire i servizi necessari”.