Acr Messina, domani inizia ufficialmente la nuova stagione: via al ritiro di Zafferana Etnea

5 Agosto 2021 16:21

Al termine della prima parte del ritiro fino alla vigilia della prima gara di campionato, la squadra si trasferirà a Santa Lucia del Mela

L’ACR Messina comunica che venerdì 6 agosto prenderà avvio la stagione 2021/22. Squadra e staff tecnico si sono ritrovati in Città per sostenere le visite mediche ed i test atletici di rito. Come si legge in una nota ufficiale, “la prima parte del ritiro pre-campionato si svolgerà dal 6 al 14 Agosto a Zafferana Etnea in provincia di Catania. Al termine del ritiro fino alla vigilia della prima gara di campionato, la squadra si trasferirà a Santa Lucia del Mela dove si allenerà nel nuovo impianto della cittadina nella provincia messinese”.