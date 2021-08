Taormina: realizzato il murales “Matteo il vu cumprà”, e Salvini se la ride sui social [FOTO]

5 Agosto 2021 14:44

In una delle vie di Taormina, famosa località turistica in provincia di Messina, è comparso un murales raffigurante Matteo Salvini, con la pelle scura, come se fosse un classico venditore ambulante che solitamente viene notato nelle spiagge italiane, con braccialetti, occhiali e gingilli vari. Il disegno è stato realizzato da Tvboy, mostrato sul suo profilo Instagram, intitolata dallo stesso street artist, “Matteo il vu cumprà”. “Vabbè dai, non sono uscito nemmeno troppo male…”, ha commentato ironicamente il leader della Lega.