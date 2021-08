Isole Eolie, continua la sfilata dei miliardari: ancorato a Lipari il mega yacht del russo Alexey Mordashov

28 Agosto 2021 09:28

Il proprietario di “Nord” è il magnate Alexey Mordashov, uno tra i russi più ricchi al mondo e principale azionista e presidente di Severstal

Alle Isole Eolie prosegue la sfilata di mega yacht di miliardari provenienti da ogni parte del mondo. Davanti al Comune di Lipari si è ancorato “Nord”, imbarcazione lunga ben 142 metri. Il proprietario è il magnate Alexey Mordashov, uno tra i russi più ricchi al mondo e principale azionista e presidente di Severstal, un conglomerato russo con interessi in società metallurgiche, energetiche e minerarie. L’ormeggio si trova davanti alla sede del palazzo comunale di piazza Mazzini, ha attirato l’attenzione di turisti e residenti. E’ ormai comunque un’abitudine quella di trovarsi di fronte a meraviglie del genere, vip non solo russi, vedono nello splendido palazzo che si affaccia sulla baia di Marina Lunga un’ottima attrazione. Il mega yacht, che ha girato anche davanti alla cava di pomice, possibile interesse del miliardario, è stato inaugurato nei primi mesi del 2021 e può ospitare fino a 36 persone, oltre all’equipaggio. Costruito nei cantieri tedeschi Lurssen, che hanno sede a Brema, ha un valore pari a 500 milioni di dollari, e può contare anche su un sommergibile, situate lungo i portelloni posti sul fianco e addirittura un elicottero situato sulla prua in stile “portaerei”.