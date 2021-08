4 Agosto 2021 09:00

A Cittanova passeggiata per “Le Vie dei Poeti” guidati da giovani “Ciceroni della cultura”

“Le Vie dei Poeti” rappresentano uno dei tasselli del progetto avviato dall’Associazione Kalomena nel 2018 in occasione dei 400 anni della nascita della città. Anche attraverso questo itinerario letterario si vuole conservare, mantenere viva e trasmettere alle generazioni presenti e future la memoria storica della nostra comunità. Con l’installazione delle poesie, inaugurate nell’agosto del 2020 in occasione dei quattrocentodue anni della nascita di Cittanova, si è inteso puntare a promuovere e divulgare la conoscenza di autori locali e di loro opere. Un percorso che è stato affidato a dodici poeti cittanovesi vissuti tra l’ottocento e il secolo scorso, le cui diverse sfaccettature tematiche della loro narrazione ci fanno riflettere ed emozionare. Nelle serate di giovedì 5 e sabato 7 agosto, con partenza alle ore 22.00 dal Teatro Gentile, gli studenti del Liceo Scientifico “Michele Guerrisi”, giovani “Ciceroni della cultura”, guideranno i partecipanti lungo la passeggiata che percorrerà l’itinerario de “Le Vie dei Poeti”, facendo tappa nei luoghi nei quali sono posti i pannelli con le poesie, dove saranno illustrate le figure dei poeti e verranno declamati e analizzati i loro versi, facendo anche emergere le influenze letterarie che i grandi poeti di quell’epoca, quali Giovanni Pascoli, Giosuè Carducci, Gabriele D’Annunzio, hanno esercitato nei confronti dei nostri poeti locali e sulla composizione delle loro opere.

Gli studenti, diretti dalle docenti Luana De Santis e Concetta Giovinazzo nell’ambito del Piano Estate promosso dal MIUR ed elaborato dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Clelia Bruzzì, assieme all’Associazione Kalomena e col patrocinio dell’Amministrazione Comunale, in queste settimane sono impegnati, con grande passione, nella ricerca e nello studio di questi autori locali e delle loro poesie e sono pronti a diventare “Ciceroni della Cultura”. Con questa iniziativa, attraverso il passato, si è voluto riportare alla luce il deposito di valori che, parlando ancora oggi un linguaggio vivo, ci trasmette il senso del cammino percorso dalla nostra comunità e di una identità che mira a fare tesoro della memoria, ma con lo sguardo aperto al futuro. L’itinerario, dislocato significativamente dentro e fuori il centro storico nell’intero centro abitato cittadino, è teso a fare scoprire, visitare e rendere centrale ogni angolo caratteristico di Cittanova, creando un rinnovato legame tra autore, luogo e visitatore che diverrà così parte dell’agire della storia che si potrà apprendere, fare propria e raccontare.