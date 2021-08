Reggio Calabria, i “ragazzi della 5ª E” del ’91 dell’Istituto per Geometri “A. Righi” si ritrovano a distanza di 30 anni dal diploma [FOTO]

13 Agosto 2021 10:45

La 5ª E del ’91 dell’Istituto Tecnico per Geometri “A. Righi” si è ritrovata ieri sera a distanza di 30 anni dal diploma

Trent’anni e non sentirli. Questa è la giusta affermazione per questo gruppo che nel ‘91 si è diplomato all’Istituto Tecnico per Geometri “A. Righi “ di Reggio Calabria. Ieri, infatti, una parte della classe 5ª E si è ritrovata in una serata di convivialità e amicizia. Da giovani ragazzi quasi ventenni con sogni e belle speranze a uomini quasi cinquantenni con una maturità e consapevolezza diversa.

La serata è trascorsa ricordando vecchi aneddoti e situazioni esilaranti, come se il tempo si fosse fermato. Il loro pensiero è andato a tutti i Professori che li hanno accompagnati nel percorso scolastico e che oltre all’insegnamento della materia hanno lasciato importanti insegnamenti di vita. Un ricordo commosso è stato rivolto a chi purtroppo non è più tra loro: il mitico Architetto Paolo Malara, che ha in loro trasmesso la passione per la bellezza. Ridondano ancora oggi nelle loro menti le sue disquisizioni sull’architettura facendoli partecipi delle sue lunghe passeggiate per le vie di Roma; il compianto Ingegnere Domenico Saraceno, che con la sua affabilità li ha fatti innamorare della sua materia. Non è stato un semplice coordinatore di classe agli esami di stato ma è stato percepito da tutti come una figura paterna senza alcuna eccezione.

Si sono incontrati per caso oltre trent’anni addietro, quando a gran voce i loro nomi furono “ urlati “dalla scalinata dell’ingresso del loro Istituto. Da ragazzini impauriti per la nuova avventura scolastica, sono diventati giovani insieme coltivando e condividendo sogni e speranze. Tra i banchi è nata una bella e forte amicizia che è durata oltre il percorso scolastico e maggiormente rafforzata nelle difficoltà. Si ritrovano oggi adulti, ognuno con un percorso di vita e professionale diverso ma sempre con gli stessi sogni e la stessa sincera amicizia.