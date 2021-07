Scommette sulla vittoria dell’Italia agli Europei e vince quasi 4000$, ma poi scopre l’errore: ha giocato i Mondiali! [FOTO]

15 Luglio 2021 11:30

La gioia di aver vinto quasi 4000$ si tramuta in profonda delusione: un americano pensava di aver giocato l’Italia vincente agli Europei, ma nella scommessa c’è scritto Mondiali 2022

Tutti gli italiani speravano nel successo degli azzurri agli Europei, ma quanti hanno avuto il coraggio di scommettere davvero? Vista la scaramanzia degli italiani, probabilmente pochi fortunati. Qualcuno starà rimpiangendo di non aver piazzato qualche euro sulla Nazionale, ma può almeno consolarsi di non essere il protagonista della storia incredibile che stiamo per raccontarvi. Il sito ‘ODDSBible’ ha pubblicato la foto di uno scommettitore che probabilmente è passato dalla totale euforia allo sconforto per aver commesso un errore clamoroso.

Un americano ha giocato la vittoria dell’Italia agli Europei in data 23 giugno, prima della gara che Insigne e compagni avrebbero dovuto giocare contro l’Austria. Ben 300$ che avrebbero fruttato 3900$ di vincita, un gruzzoletto niente male. Gara dopo gara, l’uomo ha tifato per gli azzurri e ha visto crescere la possibilità di vincere quasi 4000 dollari, soffrendo ai supplementari contro l’Austria, durante il forcing finale del Belgio, ai rigori contro la Spagna e a quelli contro l’Inghilterra per oltre 240 minuti di tensione. Poi la gioia: l’Italia ha vinto gli Europei e gli ha consegnato una bella somma di denaro. O forse no… A ben guardare la ricevuta della scommessa fatta dall’uomo, che vi riportiamo in calce all’articolo, ci si accorge di un piccolo dettaglio che fa una differenza… mondiale: lo scommettitore ha giocato l’Italia vincente ai Mondiali del Qatar 2022 e non agli Europei appena conclusi. Un errore clamoroso che lo costringerà a tifare Italia anche ai Mondiali sperando di aver solo rimandato il successo di un anno.