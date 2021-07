Escursionista in difficoltà al Santuario della Madonna di Polsi salvato dal Soccorso Alpino e Speleologico

29 Luglio 2021 11:58

Santuario della Madonna di Polsi: la ricerca dell’escursionista ha avuto un felice epilogo questa mattina

A seguito di una allerta diramata dai Carabinieri di Bianco (Rc), nella tarda serata di ieri, si è svolta una attività di ricerca per un escursionista in difficoltà nei pressi del Santuario della Madonna di Polsi nel territorio di San Luca che ha visto coinvolto il personale della Stazione Aspromonte del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria nonché i carabinieri territoriali e Forestali, e vvf. La ricerca ha avuto un felice epilogo questa mattina, l’escursionista è stato rintracciato nelle immediate vicinanze del Santuario, dove si era accampato nella notte.