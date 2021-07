Reggio Calabria, i bagnini del lido della polizia salvano due donne in difficoltà al largo: “Straordinari rappresentanti di un’eccellenza della città”

23 Luglio 2021 23:33

Reggio Calabria, Adriana Musella racconta un episodio accaduto stamani al lido della polizia e si complimenta con i gestori della struttura sita a Pentimele

Adriana Musella, storica attivista antimafia e rappresentante del mondo associativo reggino, vuole esaltare l’eccellenza del lido della polizia di Reggio Calabria, situato a Pentimele. “Un plauso alla Questura di Reggio Calabria per la gestione del lido della Polizia di Stato,da considerarsi una vera eccellenza perla citta di Reggio Calabria” afferma Musella, che evidenzia come “Professionalità e cortesia sono le caratteristiche che ne contraddistinguono l’ambiente selezionato e tranquillo. Mare pulito, sabbia bianca ottima cucina. Dall’assistenza ai disabili a quella offerta ai più piccoli del campo estivo, i servizi si moltiplicano. Stamane i giovani bagnini sono accorsi in aiuto di due donne che la corrente aveva portato alla deriva. Non erano clienti del lido bensì frequentatrici della vicina spiaggia libera dell’Oasi. Avendole scorte in difficoltà i bagnini del vicino lido della polizia le hanno raggiunte e riportate a riva,tra gli applausi dei bagnanti. Tra le tante cose che in città non funzionano, riteniamo che questa struttura rappresenti davvero un angolo che segna la differenza.

Al questore Bruno Megale, al responsabile del lido Pasquale Pontrelli e al gestore Vito Bonmarito le nostre congratulazioni”.