Reggina, il giovane Turati tra ambizione e ispirazione: “da piccolo impazzivo per Julio Cesar, ora guardo Handanovic”

19 Luglio 2021 22:37

I modelli a cui si ispirava e a cui si ispirava Stefano Turati, il giovane portiere del Sassuolo approdato poco tempo fa alla Reggina

Nella vita tutti hanno dei modelli. Ancor di più i calciatori, i giovani calciatori. Ancor di più i portieri. Ancor di più se cresci come portiere a Milano, in quel di San Siro, e vedi passare dalla Scala del Calcio fior fior di estremi difensori. E lo sa bene Stefano Turati, neo portiere della Reggina. Il giovane scuola Sassuolo, intervistato dai canali ufficiali amaranto, ha spiegato i modelli a cui si ispira e a cui si ispirava da piccolo: “con mio padre andavamo allo stadio a vedere l’Inter e quando vedevo Julio Cesar impazzivo. Certo, poi ci sono i modelli come Buffon e altri che hanno fatto la storia del calcio, ma adesso mi ispiro ad Handanovic, è maestoso”.