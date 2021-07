Perde conoscenza in spiaggia: giovane mamma muore di aneurisma, è il terzo caso in pochi giorni in Calabria

24 Luglio 2021 16:51

E’ morta all’ospedale di Cosenza, la giovane mamma di Napoli che domenica scorsa aveva accusato un malore sulla spiaggia di Scalea. La donna sarebbe deceduta a causa di un aneurisma, è il terzo caso nella nostra regione

Tragedia in Calabria dove una giovane mamma di Napoli, Mariarca Napolitano, è deceduta all’ospedale di Cosenza sembrerebbe a causa di un aneurisma. La donna aveva accusato un malore domenica scorsa sulla spiaggia di Scalea mentre si trovava con i propri figli. Immediatamente soccorsa, le condizioni della giovane sono subite sembrate molto gravi tanto da arrendersi al malore. E’ la terza vittima di aneurisma in pochi giorni nella nostra regione, a neanche 24 ore dalla morte improvvisa del 35enne Diego Laurendi, il conosciutissimo e amato titolare del Gran Caffè, ieri è deceduto il 41enne Angelo Tedesco, responsabile amministrativo di System House, anche lui molto noto e ben voluto in città. Ambedue sono deceduti pochi giorni dopo la somministrazione della seconda dose del vaccino anti-Covid.